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У Тернополі стався потужний вибух — людина отримала опіки

10 січня 2024 14:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Тернополі стався потужний вибух — людина отримала опіки
Співробітники ДСНС України. Фото: ДСНС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Тернополі стався нещасний випадок із газовим обладнанням, внаслідок якого чоловік отримав опіки. У зв'язку з інцидентом, рятувальники надали поради щодо правильного використання газового пальника.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Згідно з наданими даними, 65-річний тернополянин спробував скористатися газовим пальником у гаражі, що призвело до займання газової суміші.

У зв'язку з подією фахівці ДСНС нагадують про важливість дотримання заходів безпеки при використанні газових пальників. Особливо підкреслюється, що такі пристрої слід використовувати лише на відкритому повітрі.

Поради щодо використання газового обладнання

Для запобігання витоку газу та подальших небезпечних ситуацій важливо перед використанням перевірити герметичність балона. Для цього рекомендується нанести мильний розчин на місця з'єднань та потенційно підозрілі ділянки балона.

Якщо при огляді виявляються бульбашки, такі пальники краще не використовувати.

Також нагадується про необхідність придбання тільки сертифікованих газових пальників у ліцензованих продавців, а також суворе дотримання інструкцій виробника.

ДСНС України
Повідомлення ДСНС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Вишгороді поблизу столиці вдень 31 грудня сталася пожежа у квартирі на 17 поверсі. Виявилося, що спалах викликав повербанк, що заряджався від розетки.

Також ми повідомляли, що 27 грудня у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Татарській. В результаті загинув чоловік, ще до приїзду пожежників він вистрибнув із палаючої квартири.

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