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В Тернополе произошел мощный взрыв — человек получил ожоги

10 января 2024 14:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Тернополе произошел мощный взрыв — человек получил ожоги
Сотрудники ГСЧС Украины. Фото: ГСЧС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Тернополе произошел несчастный случай с газовым оборудованием, в результате которого мужчина получил ожоги. В связи с инцидентом, спасатели предоставили советы по правильному использованию газовой горелки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Согласно предоставленным данным, 65-летний житель Тернополя попытался воспользоваться газовой горелкой в гараже, что привело к возгоранию газовой смеси.

В связи с происшествием, специалисты ГСЧС напоминают о важности соблюдения мер безопасности при использовании газовых горелок. Особо подчеркивается, что такие устройства следует использовать исключительно на открытом воздухе.

Советы по использованию газового оборудования

Для предотвращения утечки газа и последующих опасных ситуаций, важно перед использованием проверить герметичность баллона. Для этого рекомендуется нанести мыльный раствор на места соединений и потенциально подозрительные участки баллона. 

Если при осмотре обнаруживаются пузырьки, такой горелки лучше не использовать.

Также напоминается о необходимости приобретения только сертифицированных газовых горелок у лицензированных продавцов, а также о строгом соблюдении инструкций производителя.

ГСЧС Украины
Сообщение ГСЧС Украины. Фото: скриншот

Напомним, что в Вышгороде вблизи столицы днем 31 декабря произошел пожар в квартире на 17 этаже. Оказалось, что возгорание вызвал заряжавшийся от розетки повербанк.

Также мы сообщали, что 27 декабря в Киеве произошел пожар в многоэтажке по улице Татарской. В результате погиб мужчина, еще до приезда пожарных он выпрыгнул из горящей квартиры.

 

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