В Тернополе произошел мощный взрыв — человек получил ожоги
В Тернополе произошел несчастный случай с газовым оборудованием, в результате которого мужчина получил ожоги. В связи с инцидентом, спасатели предоставили советы по правильному использованию газовой горелки.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Взрыв в Тернополе — детали
Согласно предоставленным данным, 65-летний житель Тернополя попытался воспользоваться газовой горелкой в гараже, что привело к возгоранию газовой смеси.
В связи с происшествием, специалисты ГСЧС напоминают о важности соблюдения мер безопасности при использовании газовых горелок. Особо подчеркивается, что такие устройства следует использовать исключительно на открытом воздухе.
Советы по использованию газового оборудования
Для предотвращения утечки газа и последующих опасных ситуаций, важно перед использованием проверить герметичность баллона. Для этого рекомендуется нанести мыльный раствор на места соединений и потенциально подозрительные участки баллона.
Если при осмотре обнаруживаются пузырьки, такой горелки лучше не использовать.
Также напоминается о необходимости приобретения только сертифицированных газовых горелок у лицензированных продавцов, а также о строгом соблюдении инструкций производителя.
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