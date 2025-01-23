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У Тернополі сім'я з дітьми проживала у лісі в "халабуді" — фото

23 січня 2025 17:29
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Спали на землі та не мали їжі — у Тернополі багатодітна сім'я жила у лісосмузі
Місце, де жила сім'я з дітьми. Фото: Олеся М'ялковська
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У лісосмузі поблизу Тернополя проживала сім’я з п’ятьма дітьми. Їхнє "житло" було змайстроване з кількох дощок, збитих цвяхами, та аграрної плівки, натягнутої для захисту від негоди.

Про це повідомила працівниця патрульної поліції Олеся М'ялковська у Facebook.

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За словами поліцейської, на момент прибуття соціальних служб, об 11-й годині ранку, вся сім’я спала просто на землі, підклавши лише брудний матрац і килимок.

У Тернополі діти жили у лісосмузі
Так виглядає "помешкання" із середини. Фото: Олеся М'ялковська

М'ялковська пише, що діти віком від 4 до 9 років були босі, без взуття та шкарпеток, їжі теж у них не було. Лише згодом їх одягнули. Мати, яка перебувала поруч, не змогла пояснити, яких заходів вживала для покращення умов життя своїх дітей.

Діти у халабуді Тернопіль
Діти жили у лісосмузі. Фото: Олеся М'ялковська

Патрульна додала, що дітьми зараз опікуються соціальні служби і лікарі.

"Хочу подякувати працівникам Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, а також соціальній службі, які приїхали на викликю. Також пошана працівникам Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Завдяки цим людям, діти були помиті, оглянуті, нагодовані і в подальшому будуть проліковані", — йдеться у повідомленні.

Діти у лісі Тернопіль
Повідомлення М'ялковської у Facebook

Раніше на Київщині двоє чоловіків викрали однорічну дитину нібито через борги. Поліція оперативно затримала зловмисників.

А в Одеській області врятували двох підлітків, які застрягли кризі.

діти поліція Тернопіль ліс житло мама

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