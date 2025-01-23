Спали на землі та не мали їжі — у Тернополі багатодітна сім'я жила у лісосмузі

У Тернополі сім'я з дітьми проживала у лісі в "халабуді" — фото
У лісосмузі поблизу Тернополя проживала сім’я з п’ятьма дітьми. Їхнє "житло" було змайстроване з кількох дощок, збитих цвяхами, та аграрної плівки, натягнутої для захисту від негоди.
Про це повідомила працівниця патрульної поліції Олеся М'ялковська у Facebook.
Що чекає на дітей
За словами поліцейської, на момент прибуття соціальних служб, об 11-й годині ранку, вся сім’я спала просто на землі, підклавши лише брудний матрац і килимок.
М'ялковська пише, що діти віком від 4 до 9 років були босі, без взуття та шкарпеток, їжі теж у них не було. Лише згодом їх одягнули. Мати, яка перебувала поруч, не змогла пояснити, яких заходів вживала для покращення умов життя своїх дітей.
Патрульна додала, що дітьми зараз опікуються соціальні служби і лікарі.
"Хочу подякувати працівникам Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, а також соціальній службі, які приїхали на викликю. Також пошана працівникам Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Завдяки цим людям, діти були помиті, оглянуті, нагодовані і в подальшому будуть проліковані", — йдеться у повідомленні.
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