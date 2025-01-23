Спали на земле и не имели еды — в Тернополе многодетная семья жила в лесополосе

Место, где жила семья с детьми. Фото: Олеся Мялковская

В лесополосе вблизи Тернополя проживала семья с пятью детьми. Их "жилище" было сделано из нескольких досок, скрепленных гвоздями, и аграрной пленки, натянутой для защиты от непогоды.

Об этом сообщила сотрудница патрульной полиции Олеся Мялковская в Facebook.

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По словам полицейской, на момент прибытия социальных служб, в 11 часов утра, вся семья спала просто на земле, подложив лишь грязный матрас и коврик.

Так выглядит "помещение" изнутри. Фото: Олеся Мялковская

Мялковская пишет, что дети в возрасте от 4 до 9 лет были босые, без обуви и носков, еды тоже у них не было. Лишь впоследствии их одели. Мать, которая находилась рядом, не смогла объяснить, какие меры принимала для улучшения условий жизни своих детей.

Дети жили в лесополосе. Фото: Олеся Мялковская

Патрульная добавила, что детьми сейчас занимаются социальные службы и врачи.

"Хочу поблагодарить работников Управления семьи, молодежной политики и защиты детей, а также социальной службе, которые приехали на вызов. Также уважение работникам Тернопольской областной детской клинической больницы. Благодаря этим людям, дети были помыты, осмотрены, накормлены и в дальнейшем будут пролечены", — говорится в сообщении.

Сообщение Мялковской в Facebook

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