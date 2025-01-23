Спали на земле и не имели еды — в Тернополе многодетная семья жила в лесополосе

В Тернополе семья с детьми проживала в лесу в "халабуде" — фото
В лесополосе вблизи Тернополя проживала семья с пятью детьми. Их "жилище" было сделано из нескольких досок, скрепленных гвоздями, и аграрной пленки, натянутой для защиты от непогоды.
Об этом сообщила сотрудница патрульной полиции Олеся Мялковская в Facebook.
Что ждет детей
По словам полицейской, на момент прибытия социальных служб, в 11 часов утра, вся семья спала просто на земле, подложив лишь грязный матрас и коврик.
Мялковская пишет, что дети в возрасте от 4 до 9 лет были босые, без обуви и носков, еды тоже у них не было. Лишь впоследствии их одели. Мать, которая находилась рядом, не смогла объяснить, какие меры принимала для улучшения условий жизни своих детей.
Патрульная добавила, что детьми сейчас занимаются социальные службы и врачи.
"Хочу поблагодарить работников Управления семьи, молодежной политики и защиты детей, а также социальной службе, которые приехали на вызов. Также уважение работникам Тернопольской областной детской клинической больницы. Благодаря этим людям, дети были помыты, осмотрены, накормлены и в дальнейшем будут пролечены", — говорится в сообщении.
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