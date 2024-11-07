У Тернополі жінка втопила дитину і намагалася скоїти самогубство

Поліція біля будинку. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Тернополі жінка намагалася покінчити життя самогубством після того, як втопила свою 2,5-річну доньку у ванні. Поліція проводить розслідування.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Тернопільській області у четвер, 7 листопада.

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Зазначається, що 7 листопада близько 05:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у Тернополі, на масиві "Дружба", з п'ятого поверху випала жінка.

Місце, де впала жінка. Фото: Нацполіція

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння з вікна житлового будинку у потерпілої 1992 року народження виявлено численні переломи. Наразі жінка перебуває в реанімації.

Будинок жінки у Тернополі. Фото: Нацполіція

Жінка заявила, що намагалася покінчити життя самогубством, оскільки за кілька годин до цього, під час купання, втопила у ванні свою доньку, якій було 2,5 роки.

"Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати, але не змогла", — зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження — умисне вбивство малолітньої дитини. Наразі вирішується питання про затримання фігурантки.

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