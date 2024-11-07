В Тернополе женщина утопила ребенка и пыталась совершить самоубийство

Полиция возле дома. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Тернополе женщина пыталась покончить с собой после того, как утопила свою 2,5-летнюю дочь в ванне. Полиция проводит расследование.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Тернопольской области в четверг, 7 ноября.

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Отмечается, что 7 ноября около 05:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Тернополе на массиве "Дружба" с пятого этажа выпала женщина.

Место, где упала женщина. Фото: Нацполиция

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции и бригада экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

В результате падения из окна жилого дома у потерпевшей 1992 года рождения обнаружены многочисленные переломы. Сейчас женщина находится в реанимации.

Дом женщины в Тернополе. Фото: Нацполиция

Женщина заявила, что пыталась покончить жизнь самоубийством, поскольку за несколько часов до этого, во время купания утопила в ванне свою дочь, которой было 2,5 года.

"Когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать, но не смогла", — отметили правоохранители.

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