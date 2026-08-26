Конфлікт із ТЦК у Тернополі: люди напали на авто військових

Люди на вулиці в Тернополі. Фото: Нацполіція

У Тернополі ввечері 25 серпня стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування та місцевими жителями. Люди почали бити службовий автомобіль ТЦК та сперечатися з військовослужбовцями. Унаслідок сутички працівники відомства отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Тернопільської області.

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Напад на ТЦК у Тернополі

За інформацією поліції, інцидент стався близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса. Правоохоронці повідомили, що представники ТЦК проводили заходи з виявлення людей, які можуть ухилятися від виконання військового обов'язку.

Під час розмови військовослужбовців з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші люди. Вони били по машині та вступили в суперечку з представниками ТЦК. У результаті конфлікту працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження.

У ТЦК розповіли про стан військового

У Тернопільському обласному ТЦК та СП також уточнили наслідки конфлікту. За їхніми даними, тілесні ушкодження отримав один військовослужбовець. Наразі він перебуває у медичному закладі.

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Також у відомстві заявили, що під час сутички невстановлені особи заволоділи особистими речами військового та пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail.

Допис ТЦК. Фото: скриншот

Поліція проводить слідчі дії

Зараз поліцейські встановлюють усіх учасників події та з'ясовують її обставини. Також визначають розмір збитків, завданих автомобілю, та ступінь тілесних ушкоджень потерпілих.

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію про те, що в окремих учасників конфлікту могли бути предмети, схожі на бити та ножі. Після завершення перевірки правоохоронці вирішать питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею 350 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові судили чоловіка, який під час перевірки документів працівниками ТЦК почав від них бігти, кинув у них страйкбольну гранату, стріляв з пістолета, і навіть вдарив одного військового ножем у живіт. За скоєне суд призначив певне покарання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Волині зафіксували випадки незаконного призову чоловіків одразу після їхнього в'їзду з тимчасово окупованих територій, Росії чи Білорусі. Громадян, які скористалися гуманітарним коридором, примусово забирали до військкоматів без надання часу на проїзд додому.