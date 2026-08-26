Конфликт с ТЦК в Тернополе: люди напали на машину военных

Люди на улице в Тернополе. Фото: Нацполиция

В Тернополе вечером 25 августа произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования и местными жителями. Люди начали избивать служебный автомобиль ТЦК и спорить с военнослужащими. В результате стычки сотрудники ведомства получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Тернопольской области.

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Нападение на ТЦК в Тернополе

По информации полиции, инцидент произошел около 20:00 на улице Леся Курбаса. Правоохранители сообщили, что представители ТЦК проводили мероприятия по выявлению лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинского долга.

Во время разговора военнослужащих с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить другие люди. Они били по машине и вступили в перепалку с представителями ТЦК. В результате конфликта сотрудники территориального центра комплектования получили телесные повреждения.

В ТЦК рассказали о состоянии военного

В Тернопольском областном ТЦК и СП также уточнили последствия конфликта. По их данным, телесные повреждения получил один военнослужащий. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

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Также в ведомстве заявили, что во время столкновения неустановленные лица завладели личными вещами военнослужащего и повредили служебный автомобиль Nissan X-Trail.

Сообщение ТЦК. Фото: скриншот

Полиция проводит следственные действия

Сейчас полицейские устанавливают всех участников происшествия и выясняют его обстоятельства. Также определяют размер ущерба, нанесенного автомобилю, и степень телесных повреждений пострадавших.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о том, что у отдельных участников конфликта могли быть предметы, похожие на биты и ножи. По завершении проверки правоохранители примут решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 350 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове судили мужчину, который во время проверки документов сотрудниками ТЦК начал убегать от них, бросил в них страйкбольную гранату, стрелял из пистолета и даже ударил одного военного ножом в живот. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Также Новини.LIVE писали, что на Волыни зафиксировали случаи незаконного призыва мужчин сразу после их въезда с временно оккупированных территорий, из России или Беларуси. Граждан, воспользовавшихся гуманитарным коридором, принудительно забирали в военкоматы, не давая времени на поездку домой.