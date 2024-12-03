Обстріл Тернополя 2 грудня — донька загиблого зіграла на піаніно серед руїн квартири

Аліна Ременець з Тернополя. Фото: скриншот

У Тернополі донька загиблого внаслідок російського обстрілу Віталія Ременця зіграла на піаніно. Аліна Ременець стала символом незламності українського народу.

Відео опублікував мер Тернополя Сергій Надал у Telegram у вівторок, 3 грудня.

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Гра на піаніно серед руїн квартири

Дівчина грала на піаніно в квартирі, де загинув її батько 2 грудня.

"Війна забрала у неї найріднішу людину, але не зламала дух. У її очах — біль втрати. Ця маленька героїня — символ незламності українського народу. Попри страшні випробування, життя продовжується", — наголосив Надал.

Він додав, що звуки піаніно серед руїн — як гімн перемозі людяності над жорстокістю.

Нагадаємо, 2 грудня російські окупанти атакували Тернопіль. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого загинув чоловік.

Також очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що на місці атаки знайшли уламки дрона "Герань".