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У Тернополі донька загиблого від атаки дронів зіграла на піаніно

3 грудня 2024 17:01
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Тернополя 2 грудня — донька загиблого зіграла на піаніно серед руїн квартири
Аліна Ременець з Тернополя. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У Тернополі донька загиблого внаслідок російського обстрілу Віталія Ременця зіграла на піаніно. Аліна Ременець стала символом незламності українського народу.

Відео опублікував мер Тернополя Сергій Надал у Telegram у вівторок, 3 грудня.

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Гра на піаніно серед руїн квартири

Дівчина грала на піаніно в квартирі, де загинув її батько 2 грудня. 

"Війна забрала у неї найріднішу людину, але не зламала дух. У її очах — біль втрати. Ця маленька героїня — символ незламності українського народу. Попри страшні випробування, життя продовжується", — наголосив Надал.

Він додав, що звуки піаніно серед руїн — як гімн перемозі людяності над жорстокістю.

Нагадаємо, 2 грудня російські окупанти атакували Тернопіль. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого загинув чоловік.

Також очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що на місці атаки знайшли уламки дрона "Герань".

війна смерть безпілотники Тернопіль обстріли окупанти

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