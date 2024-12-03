Обстрел Тернополя 2 декабря — дочь погибшего сыграла на пианино среди руин квартиры

В Тернополе дочь погибшего от атаки дронов сыграла на пианино
В Тернополе дочь погибшего в результате российского обстрела Виталия Ременца сыграла на пианино. Алина Ременец стала символом несокрушимости украинского народа.
Видео опубликовал мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram во вторник, 3 декабря.
Игра на пианино среди руин квартиры
Девушка играла на пианино в квартире, где ее отец погиб 2 декабря.
"Война забрала у нее самого родного человека, но не сломила дух. В ее глазах — боль утраты. Эта маленькая героиня — символ несокрушимости украинского народа. Несмотря на страшные испытания, жизнь продолжается", — подчеркнул Надал.
Он добавил, что звуки пианино среди руин — как гимн победе человечности над жестокостью.
Напомним, 2 декабря российские оккупанты атаковали Тернополь. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего погиб мужчина.
Также глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что на месте атаки обнаружили обломки дрона "Герань".
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