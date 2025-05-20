Українців попередили про фейкові канали Зеленського, Єрмака та Малюка

У Telegram з'явились фейкові канали Зеленського — що варто знати
У менеджері Telegram з'явились фейкові канали вищих посадових осіб України. Українців застерігають бути уважними і пояснили, як відрізнити фейк від офіційних каналів.
Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як розпізнати фейкові канали Зеленського, Єрмака та інших
"Центр зафіксував створення фейкових акаунтів президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака, голови СБУ Василя Малюка в Телеграм", — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що у президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синю пташку). У свою чергу діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України.
Всі інші Telegram-канали є фейковими.
"У деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх", — додали в ЦПД.
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