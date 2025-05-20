Українців попередили про фейкові канали Зеленського, Єрмака та Малюка

Жінка тримає у руках смартфон з додатком Telegram.Фото ілюстративне: porady.org.ua

У менеджері Telegram з'явились фейкові канали вищих посадових осіб України. Українців застерігають бути уважними і пояснили, як відрізнити фейк від офіційних каналів.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації.

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"Центр зафіксував створення фейкових акаунтів президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака, голови СБУ Василя Малюка в Телеграм", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що у президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синю пташку). У свою чергу діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України.

Всі інші Telegram-канали є фейковими.

"У деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх", — додали в ЦПД.

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