Украинцев предупредили о фейковых каналах Зеленского, Ермака и Малыша

В Telegram появились фейковые каналы Зеленского - что важно знать
В менеджере Telegram появились фейковые каналы высших должностных лиц Украины. Украинцев предостерегают быть внимательными и объяснили, как отличить фейк от официальных каналов.
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации.
Как распознать фейковые каналы Зеленского, Ермака и других
"Центр зафиксировал создание фейковых аккаунтов президента Украины Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя СБУ Василия Малюка в Телеграмм", — говорится в сообщении.
Там отметили, что у президента, первой леди и руководителя Офиса есть официальные аккаунты, которые имеют соответствующий знак верификации (синюю птичку). В свою очередь деятельность главы СБУ освещается на официальном верифицированном аккаунте Службы безопасности Украины.
Все остальные Telegram-каналы являются фейковыми.
"В некоторых случаях фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их", — добавили в ЦПД.
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