Украинцев предупредили о фейковых каналах Зеленского, Ермака и Малыша

Женщина держит в руках смартфон с приложением Telegram.Фото иллюстративное: porady.org.ua

В менеджере Telegram появились фейковые каналы высших должностных лиц Украины. Украинцев предостерегают быть внимательными и объяснили, как отличить фейк от официальных каналов.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации.

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"Центр зафиксировал создание фейковых аккаунтов президента Украины Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя СБУ Василия Малюка в Телеграмм", — говорится в сообщении.

Там отметили, что у президента, первой леди и руководителя Офиса есть официальные аккаунты, которые имеют соответствующий знак верификации (синюю птичку). В свою очередь деятельность главы СБУ освещается на официальном верифицированном аккаунте Службы безопасности Украины.

Все остальные Telegram-каналы являются фейковыми.

"В некоторых случаях фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их", — добавили в ЦПД.

Напомним, недавно мы писали о 6 схемах, как мошенники воруют Telegram.

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