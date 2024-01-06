У Telegram зʼявилася нова функція — видалення голосових повідомлень в Telegram - що відомо

Логотип Telegram. Фото: telegram.org

У Telegram зʼявилася нова функція. Вона полягає в тому, що голосові повідомлення видаляються після прослуховування.

Про це повідомляють користувачі Telegram.

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Видалення голосових повідомлень у Telegram

За даними користувачів мессенджера, у Telegram з'явилося оновлення.

Відтак можна надсилати голосові повідомлення, що самознищуються.

Тобто, вони віддаляться після того, як співрозмовник їх прослухає.

На відео видно, як під час запису голосового повідомлення з'являється таймер та надпис про те, що "одержувач зможе прослухати його лише один раз".

Загроза анонімних Telegram-каналів

Раніше в організації "Репортери без кордонів" засудили спробу анонімних Telegram-каналів дискредитувати "Детектор медіа" та ІМІ. Як відомо, ці ресурси поширили фейк про те, що нібито "ДМ" "платить рублями" російським сервісам і "спонсорує війну".

Нагадаємо, на сайті Офісу Президента з'явилася петиція щодо блокування Telegram в Україні. Наразі за неї проголосувало вже 1447 людей.