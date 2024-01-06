В Telegram появилась новая функция - удаление голосовых сообщений в Telegram - что известно

Логотип Симферополь. Фото: telegram.org

В Telegram появилась новая функция. Она состоит в том, что голосовые сообщения удаляются после прослушивания.

Об этом сообщают пользователи Telegram.

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Удаление голосовых сообщений в Telegram

По данным пользователей мессенджера, в Telegram появилось обновление.

Теперь можно отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.

То есть, они удалятся после того, как собеседник их прослушает.

На видео видно, как при записи голосового сообщения появляется таймер и надпись о том, что "получатель сможет прослушать его только один раз".

Угроза анонимных Telegram-каналов

Ранее в организации "Репортеры без границ" осудили попытку анонимных Telegram-каналов дискредитировать "Детектор медиа" и ИМИ. Как известно, эти ресурсы распространили фейк о том, что якобы ДМ платит рублями российским сервисам и спонсирует войну.

Напомним, на сайте Офиса Президента появилась петиция по блокированию Telegram в Украине. За нее проголосовало уже 1447 человек.