В Telegram появилась новая функция - удаление голосовых сообщений в Telegram - что известно

В Telegram появилась новая функция — что известно
В Telegram появилась новая функция. Она состоит в том, что голосовые сообщения удаляются после прослушивания.
Об этом сообщают пользователи Telegram.
Удаление голосовых сообщений в Telegram
По данным пользователей мессенджера, в Telegram появилось обновление.
Теперь можно отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.
То есть, они удалятся после того, как собеседник их прослушает.
На видео видно, как при записи голосового сообщения появляется таймер и надпись о том, что "получатель сможет прослушать его только один раз".
Угроза анонимных Telegram-каналов
Ранее в организации "Репортеры без границ" осудили попытку анонимных Telegram-каналов дискредитировать "Детектор медиа" и ИМИ. Как известно, эти ресурсы распространили фейк о том, что якобы ДМ платит рублями российским сервисам и спонсирует войну.
Напомним, на сайте Офиса Президента появилась петиция по блокированию Telegram в Украине. За нее проголосовало уже 1447 человек.
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