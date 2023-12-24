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У Сумській області родина отруїлася чадним газом, загинув батько та дитина

24 грудня 2023 12:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Сумській області родина отруїлася чадним газом, загинув батько та дитина
Бригада швидкої допомоги. Фото: "Укрінформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 23 грудня, у Шосткинському районі Сумської області родина отруїлася чадним газом. Внаслідок цього загинув чоловік та його син.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Сумській області.

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Отруєння чадним газом

"23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в м. Глухів", — йдеться у повідомленні.

Загиблий чоловік внаслідок отруєння чадним газом
Загиблий чоловік внаслідок отруєння чадним газом. Фото: facebook.com/DSNSSUMY

За попередньою інформацією, загинув чоловік та його син, а жінка з донькою перебувають у лікарні.

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Допис ГУ ДСНС у Сумській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події були задіяні усі екстрені служби.

Також ми писали, що поліцейські почали розслідування вибуху у Львові. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще троє — травмовані.

Додамо, 11 грудня у Татарбунарах стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася родина з чотирьох осіб, серед яких двоє — діти. 

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