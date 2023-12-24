У Сумській області родина отруїлася чадним газом, загинув батько та дитина

Бригада швидкої допомоги. Фото: "Укрінформ"

Вчора, 23 грудня, у Шосткинському районі Сумської області родина отруїлася чадним газом. Внаслідок цього загинув чоловік та його син.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Сумській області.

Читайте також:

Отруєння чадним газом

"23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в м. Глухів", — йдеться у повідомленні.

Загиблий чоловік внаслідок отруєння чадним газом. Фото: facebook.com/DSNSSUMY

За попередньою інформацією, загинув чоловік та його син, а жінка з донькою перебувають у лікарні.

Допис ГУ ДСНС у Сумській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події були задіяні усі екстрені служби.

Також ми писали, що поліцейські почали розслідування вибуху у Львові. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще троє — травмовані.

Додамо, 11 грудня у Татарбунарах стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася родина з чотирьох осіб, серед яких двоє — діти.