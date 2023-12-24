У Сумській області родина отруїлася чадним газом, загинув батько та дитина
Вчора, 23 грудня, у Шосткинському районі Сумської області родина отруїлася чадним газом. Внаслідок цього загинув чоловік та його син.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Сумській області.
Отруєння чадним газом
"23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в м. Глухів", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, загинув чоловік та його син, а жінка з донькою перебувають у лікарні.
Нагадаємо, у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. На місці події були задіяні усі екстрені служби.
Також ми писали, що поліцейські почали розслідування вибуху у Львові. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще троє — травмовані.
Додамо, 11 грудня у Татарбунарах стався надзвичайний випадок у приватному секторі. Чадним димом отруїлася родина з чотирьох осіб, серед яких двоє — діти.
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