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В Сумской области семья отравилась угарным газом, погиб отец и ребенок

24 декабря 2023 12:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сумской области семья отравилась угарным газом, погиб отец и ребенок
Бригада скорой помощи. Фото: "Укринформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 23 декабря, в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. В результате этого погиб мужчина и его сын.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Сумской области.

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Отравление угарным газом

"23 декабря, в 20:35 поступила информация об отравлении угарным газом семьи из 4-х человек в одном из помещений многоквартирного дома в г. Глухов", — говорится в сообщении.

Погибший мужчина в результате отравления угарным газом
Погибший мужчина в результате отравления угарным газом. Фото: facebook.com/DSNSSUMY

По предварительной информации, погиб мужчина и его сын, а женщина с дочерью находятся в больнице.

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Пост ГУ ГСЧС в Сумской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львове, в доме по улице Княгини Ольги, взорвался газ. На месте происшествия были задействованы все экстренные службы.

Также мы писали, что полицейские начали расследование взрыва во Львове. В результате инцидента погибли три человека, еще трое — травмированы.

Добавим, 11 декабря в Татарбунарах произошел чрезвычайный случай в частном секторе. Угарным дымом отравилась семья из четырех человек, среди которых двое – дети.

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