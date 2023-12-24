В Сумской области семья отравилась угарным газом, погиб отец и ребенок
Вчера, 23 декабря, в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. В результате этого погиб мужчина и его сын.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Сумской области.
Отравление угарным газом
"23 декабря, в 20:35 поступила информация об отравлении угарным газом семьи из 4-х человек в одном из помещений многоквартирного дома в г. Глухов", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, погиб мужчина и его сын, а женщина с дочерью находятся в больнице.
Напомним, во Львове, в доме по улице Княгини Ольги, взорвался газ. На месте происшествия были задействованы все экстренные службы.
Также мы писали, что полицейские начали расследование взрыва во Львове. В результате инцидента погибли три человека, еще трое — травмированы.
Добавим, 11 декабря в Татарбунарах произошел чрезвычайный случай в частном секторе. Угарным дымом отравилась семья из четырех человек, среди которых двое – дети.
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