У Сумах пролунав вибух

Пожежа над містом. Фото ілюстративне: novynarnia.com

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Сумах. У місті пролунали нові вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у вівторок, 14 січня.

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Вибухи в Сумах. Фото: скриншот

Вибухи у Сумах

Росіяни завдають удари по Сумах, застосовуючи РСЗВ, керовані авіаційні бомби та дрони-камікадзе. Наразі у місті пролунали нові вибухи. Міська влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях. У місті оголошено повітряну тривогу.

Наразі повітряна тривога діє у восьми областях України. Громадянам радять перебувати в укриттях до її завершення.

У восьми областях оголошено повітряну тривогу. Фото: мапа повітряних тривог

Раніше ми повідомляли, що у Харкові ввечері 14 січня пролунав сильний вибух під час повітряної тривоги. Харківщину та сусідні області атакували безпілотники.

Також цієї ночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.