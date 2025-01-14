У Сумах пролунав вибух
Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Сумах. У місті пролунали нові вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у вівторок, 14 січня.
Вибухи у Сумах
Росіяни завдають удари по Сумах, застосовуючи РСЗВ, керовані авіаційні бомби та дрони-камікадзе. Наразі у місті пролунали нові вибухи. Міська влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях. У місті оголошено повітряну тривогу.
Наразі повітряна тривога діє у восьми областях України. Громадянам радять перебувати в укриттях до її завершення.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові ввечері 14 січня пролунав сильний вибух під час повітряної тривоги. Харківщину та сусідні області атакували безпілотники.
Також цієї ночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
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