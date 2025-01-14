В Сумах прогремел взрыв

Пожар над городом. Фото иллюстративное: novynarnia.com

Российские захватчики не прекращают наносить удары по Сумах. В городе прогремели новые взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы во вторник, 14 января.

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Взрывы в Сумах. Фото: скриншот

Взрывы в Сумах

Россияне наносят удары по Сумах, применяя РСЗО, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе. Сейчас в городе прогремели новые взрывы. Городские власти призывают жителей находиться в безопасных местах. В городе объявлена воздушная тревога.

Сейчас воздушная тревога действует в восьми областях Украины. Гражданам советуют находиться в укрытиях до ее завершения.

В восьми областях объявлена воздушная тревога. Фото: карта воздушных тревог

Ранее мы сообщали, что в Харькове вечером 14 января прозвучал сильный взрыв во время воздушной тревоги. Харьковскую область и соседние области атаковали беспилотники.

Также этой ночью россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.