В Сумах прогремел взрыв
Российские захватчики не прекращают наносить удары по Сумах. В городе прогремели новые взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы во вторник, 14 января.
Взрывы в Сумах
Россияне наносят удары по Сумах, применяя РСЗО, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе. Сейчас в городе прогремели новые взрывы. Городские власти призывают жителей находиться в безопасных местах. В городе объявлена воздушная тревога.
Сейчас воздушная тревога действует в восьми областях Украины. Гражданам советуют находиться в укрытиях до ее завершения.
Ранее мы сообщали, что в Харькове вечером 14 января прозвучал сильный взрыв во время воздушной тревоги. Харьковскую область и соседние области атаковали беспилотники.
Также этой ночью россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
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