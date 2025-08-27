Вибух у Сумах 27 серпня - що відомо

У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо
Дата публікації: 27 серпня 2025 22:58
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео
У середу, 27 серпня, у Сумах пролунав вибух. Росіяни атакували місто БпЛА.
Про це повідомив канал "Суспільне Суми".
Що відомо про вибух у Сумах
"У Сумах було чути вибух", — говориться у повідомленні.
До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про небезпеку для Сум.
"Суми — ударний БпЛА з півночі у напрямку міста!" — говориться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що до цього на Київщині пролунали потужні вибухи. Стало відомо про роботу ППО через атаку ворожих дронів.
Крім того, вибухи було чутно у Дніпрі та Запоріжжі. Російські окупанти запустили ударні безпілотники.
