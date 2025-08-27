Вибух у Сумах 27 серпня - що відомо

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

У середу, 27 серпня, у Сумах пролунав вибух. Росіяни атакували місто БпЛА.

Про це повідомив канал "Суспільне Суми".

Пост "Суспільне Суми". Фото: скриншот

Що відомо про вибух у Сумах

"У Сумах було чути вибух", — говориться у повідомленні.

До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про небезпеку для Сум.

Пост Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

"Суми — ударний БпЛА з півночі у напрямку міста!" — говориться у повідомленні.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 23:00. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що до цього на Київщині пролунали потужні вибухи. Стало відомо про роботу ППО через атаку ворожих дронів.

Крім того, вибухи було чутно у Дніпрі та Запоріжжі. Російські окупанти запустили ударні безпілотники.