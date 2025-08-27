Відео
У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо

У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо

Дата публікації: 27 серпня 2025 22:58
Вибух у Сумах 27 серпня - що відомо
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

У середу, 27 серпня, у Сумах пролунав вибух. Росіяни атакували місто БпЛА.

Про це повідомив канал "Суспільне Суми".

Читайте також:
У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо - фото 1
Пост "Суспільне Суми". Фото: скриншот

Що відомо про вибух у Сумах

"У Сумах було чути вибух", — говориться у повідомленні.

До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про небезпеку для Сум.

У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо - фото 2
Пост Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

"Суми — ударний БпЛА з півночі у напрямку міста!" — говориться у повідомленні.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо - фото 3
Карта повітряних тривог станом на 23:00. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що до цього на Київщині пролунали потужні вибухи. Стало відомо про роботу ППО через атаку ворожих дронів.

Крім того, вибухи було чутно у Дніпрі та Запоріжжі. Російські окупанти запустили ударні безпілотники.

вибух Суми обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
