Взрыв в Сумах 27 августа - что известно

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

В среду, 27 августа, в Сумах прогремел взрыв. Россияне атаковали город БпЛА.

Об этом сообщил канал "Общественное Сумы".

Пост "Суспільне Суми". Фото: скриншот

Что известно о взрыве в Сумах

"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали об опасности для Сум.

Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

"Сумы - ударный БпЛА с севера в направлении города!" — говорится в сообщении.

Напомним, что до этого на Киевщине прогремели мощные взрывы. Стало известно о работе ПВО из-за атаки вражеских дронов.

Кроме того, взрывы были слышны в Днепре и Запорожье. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники.