Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Сумах прогремел мощный взрыв — что известно

В Сумах прогремел мощный взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 22:58
Взрыв в Сумах 27 августа - что известно
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

В среду, 27 августа, в Сумах прогремел взрыв. Россияне атаковали город БпЛА.

Об этом сообщил канал "Общественное Сумы".

Реклама
Читайте также:
У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо - фото 1
Пост "Суспільне Суми". Фото: скриншот

Что известно о взрыве в Сумах

"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали об опасности для Сум.

У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо - фото 2
Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

"Сумы - ударный БпЛА с севера в направлении города!" — говорится в сообщении.

Напомним, что до этого на Киевщине прогремели мощные взрывы. Стало известно о работе ПВО из-за атаки вражеских дронов.

Кроме того, взрывы были слышны в Днепре и Запорожье. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники.

взрыв Сумы обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации