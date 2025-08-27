Взрыв в Сумах 27 августа - что известно

В Сумах прогремел мощный взрыв — что известно
Дата публикации 27 августа 2025 22:58
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео
В среду, 27 августа, в Сумах прогремел взрыв. Россияне атаковали город БпЛА.
Об этом сообщил канал "Общественное Сумы".
Что известно о взрыве в Сумах
"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали об опасности для Сум.
"Сумы - ударный БпЛА с севера в направлении города!" — говорится в сообщении.
Напомним, что до этого на Киевщине прогремели мощные взрывы. Стало известно о работе ПВО из-за атаки вражеских дронов.
Кроме того, взрывы были слышны в Днепре и Запорожье. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники.
