Атака на Суми 1 жовтня — у місті було чути вибух

У Сумах пролунав гучний вибух
Ворог не припиняє атакувати території України. У Сумах пролунав вибух, імовірно, росіяни завдали удару керованою авіаційною бомбою.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Сумах
У середу, 1 жовтня, у місті Суми пролунав вибух.
"У Сумах було чутно звук вибуху", — йдеться в повідомленні.
Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ тривогу на Сумщині було оголошено через активність ворожої тактичної авіації.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йшлося у попередженні.
Згодом у Повітряних силах заявили про керовану авіабомбу (КАБ), яка летіла на місто.
Станом на 16:00 повітряна тривога оголошена у прикордонних регіонах північного-сходу — у Сумській та Харківській областях.
Нагадаємо, російські війська вдень 1 жовтня завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю.
Внаслідок атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 21 людини. Ще один чоловік загинув на місті влучання.
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