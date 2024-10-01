Атака на Суми 1 жовтня — у місті було чути вибух

Дим над містом. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Ворог не припиняє атакувати території України. У Сумах пролунав вибух, імовірно, росіяни завдали удару керованою авіаційною бомбою.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Сумах

У середу, 1 жовтня, у місті Суми пролунав вибух.

"У Сумах було чутно звук вибуху", — йдеться в повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ тривогу на Сумщині було оголошено через активність ворожої тактичної авіації.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йшлося у попередженні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Згодом у Повітряних силах заявили про керовану авіабомбу (КАБ), яка летіла на місто.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Станом на 16:00 повітряна тривога оголошена у прикордонних регіонах північного-сходу — у Сумській та Харківській областях.

Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська вдень 1 жовтня завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю.

Внаслідок атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 21 людини. Ще один чоловік загинув на місті влучання.