Атака на Сумы 1 октября — в городе был слышен взрыв

Дым над городом. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Враг не перестает атаковать территории Украины. В Сумах раздался взрыв. Вероятно, россияне нанесли удар управляемой авиационной бомбой.

Об этом сообщает "Суспільне" .

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Взрыв в Сумах

Во вторник, 1 октября, в городе Сумы раздался взрыв.

"В Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, тревога на Сумщине была объявлена из-за активности вражеской тактической авиации.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорилось в предупреждении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Впоследствии в Воздушных силах заявили о летевшей на город управляемой авиабомбе (УАБ).

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

По состоянию на 16:00 воздушная тревога объявлена в приграничных регионах северо-востока — в Сумской и Харьковской областях.

Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: скриншот

Напомним, российские войска днем 1 октября нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью.

В результате атаки на Запорожье количество раненых возросло до 21 человека. Еще один человек погиб на месте попадания.