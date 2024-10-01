Атака на Сумы 1 октября — в городе был слышен взрыв

В Сумах раздался громкий взрыв
Враг не перестает атаковать территории Украины. В Сумах раздался взрыв. Вероятно, россияне нанесли удар управляемой авиационной бомбой.
Об этом сообщает "Суспільне" .
Взрыв в Сумах
Во вторник, 1 октября, в городе Сумы раздался взрыв.
"В Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
Как сообщали Воздушные силы ВСУ, тревога на Сумщине была объявлена из-за активности вражеской тактической авиации.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорилось в предупреждении.
Впоследствии в Воздушных силах заявили о летевшей на город управляемой авиабомбе (УАБ).
По состоянию на 16:00 воздушная тревога объявлена в приграничных регионах северо-востока — в Сумской и Харьковской областях.
Напомним, российские войска днем 1 октября нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью.
В результате атаки на Запорожье количество раненых возросло до 21 человека. Еще один человек погиб на месте попадания.
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