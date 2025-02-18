У Сумах 18 лютого пролунали вибухи

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

У Сумах у вівторок, 18 лютого, пролунали вибухи. Їх причини і наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Сумах

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Сумах. Для цього вони застосовують артилерію, РЗСВ, дрони-камікадзе та інші засоби, які є в їхньому розпорядженні.

Повідомляється, що у місті пролунали чергові вибухи. Що стало їхньою причиною та до яких наслідків вони призвели, наразі з'ясовується.

Повітряна тривога оголошена у Сумах та області. Окрім того, сирена лунає ще в дев'яти областях. Військові закликають цивільних мешканців залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, що Росія в ніч проти 18 лютого випустила по Україні чергову партію "шахедів". Вибухи чули мешканці Київської, Харківської, Черкаської та Полтавської областей.