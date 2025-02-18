В Сумах 18 февраля прогремели взрывы

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В Сумах во вторник, 18 февраля, прогремели взрывы. Их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Сумах

Российские захватчики не прекращают наносить удары по Сумам. Для этого они применяют артиллерию, РСЗО, дроны-камикадзе и другие средства, которые есть в их распоряжении.

Сообщается, что в городе прогремели очередные взрывы. Что стало их причиной и к каким последствиям они привели, сейчас выясняется.

Воздушная тревога объявлена в Сумах и области. Кроме того, сирена звучит еще в девяти областях. Военные призывают гражданских жителей оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

Воздушная тревога в Украине. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что Россия в ночь на 18 февраля выпустила по Украине очередную партию "шахедов". Взрывы слышали жители Киевской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областей.