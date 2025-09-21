Удар РФ по Сумах 21 вересня - фото наслідків

У Сумах після атаки БпЛА виникла масштабна пожежа — фото
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після атаки БпЛА на Суми у ніч проти 21 вересня. Постраждалих немає.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наслідки атаки РФ на Суми
Зазначається, що вогонь охопив нежитлові приміщення на великій площі та швидко поширювався горючими конструкціями.
"Вогнеборці ліквідували усі осередки загоряння та обстежили територію. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня окупанти запустили по Україні 54 ударні безпілотники типу Shahed та "Гербера", а також дрони інших типів. Є влучання 21 дрона на вісьмох локаціях.
Крім того, упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення на фронті. РФ атакує майже на усіх напрямках фронту.
