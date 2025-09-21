Удар РФ по Сумах 21 вересня - фото наслідків

Пожежа в нежитловому приміщенні. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після атаки БпЛА на Суми у ніч проти 21 вересня. Постраждалих немає.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Наслідки атаки РФ на Суми

Зазначається, що вогонь охопив нежитлові приміщення на великій площі та швидко поширювався горючими конструкціями.

Обстеження території після пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

"Вогнеборці ліквідували усі осередки загоряння та обстежили територію. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Масштабна пожежа після атаки РФ. Фото: ДСНС

Рятувальники обстежують дах будівлі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня окупанти запустили по Україні 54 ударні безпілотники типу Shahed та "Гербера", а також дрони інших типів. Є влучання 21 дрона на вісьмох локаціях.

Крім того, упродовж минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення на фронті. РФ атакує майже на усіх напрямках фронту.