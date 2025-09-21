Удар РФ по Сумах 21 сентября - фото последствий

В Сумах после атаки БпЛА возник масштабный пожар — фото
Спасатели ликвидировали масштабный пожар, который возник после атаки БпЛА на Сумы в ночь на 21 сентября. Пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Последствия атаки РФ на Сумы
Отмечается, что огонь охватил нежилые помещения на большой площади и быстро распространялся горючими конструкциями.
"Пожарные ликвидировали все очаги возгорания и обследовали территорию. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 21 сентября оккупанты запустили по Украине 54 ударные беспилотники типа Shahed и "Гербера", а также дроны других типов. Есть попадания 21 дрона на восьми локациях.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение на фронте. РФ атакует почти на всех направлениях фронта.
