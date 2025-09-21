Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Сумах после атаки БпЛА возник масштабный пожар — фото

В Сумах после атаки БпЛА возник масштабный пожар — фото

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 15:35
Удар РФ по Сумах 21 сентября - фото последствий
Пожар в нежилом помещении. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, который возник после атаки БпЛА на Сумы в ночь на 21 сентября. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Реклама
Читайте также:
null
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Последствия атаки РФ на Сумы

Отмечается, что огонь охватил нежилые помещения на большой площади и быстро распространялся горючими конструкциями.

спасатели
Обследование территории после пожара. Фото: ГСЧС
пожар
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

"Пожарные ликвидировали все очаги возгорания и обследовали территорию. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

последствия атаки
Масштабный пожар после атаки РФ. Фото: ГСЧС
спасатели на крыше
Спасатели обследуют крышу здания. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 21 сентября оккупанты запустили по Украине 54 ударные беспилотники типа Shahed и "Гербера", а также дроны других типов. Есть попадания 21 дрона на восьми локациях.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение на фронте. РФ атакует почти на всех направлениях фронта.

Сумы оккупанты дроны война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации