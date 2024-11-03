Вибухи в Сумах 3 листопада — що відомо

У Сумах чутно вибухи
В Сумах лунають вибухи. Росіяни не припиняють обстрілювати місто.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Удар ворога по Сумах
Ворог завдає постійних ударів по Сумах. Для цього він активно застосовує безпілотні літальні апарати та інше озброєння.
Наразі у п'яти областях України лунає повітряна тривога. Військові радять мирним мешканцям перебувати в укриттях, поки загроза не мине.
Нагадаємо, окупанти 1 листопада декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 зазнали поранень.
Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни 2 листопада атакували Херсонську область — у результаті загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.
Читайте Новини.LIVE!