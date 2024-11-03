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У Сумах чутно вибухи

3 листопада 2024 21:31
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Вибухи в Сумах 3 листопада — що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Сумах лунають вибухи. Росіяни не припиняють обстрілювати місто. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Сумах. Фото: скриншот

Удар ворога по Сумах

Ворог завдає постійних ударів по Сумах. Для цього він активно застосовує безпілотні літальні апарати та інше озброєння.

Наразі у п'яти областях України лунає повітряна тривога. Військові радять мирним мешканцям перебувати в укриттях, поки загроза не мине.

Суми
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти 1 листопада декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 зазнали поранень.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни 2 листопада атакували Херсонську область — у результаті загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.

вибух Суми війна в Україні окупанти обстріли

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