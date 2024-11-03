Взрывы в Сумах 3 ноября — что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В Сумах раздаются взрывы. Россияне не перестают обстреливать город.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Сумах. Фото: скриншот

Удар врага по Сумам

Враг наносит постоянные удары по Сумам. Для этого он активно применяет беспилотные летательные аппараты и другое вооружение.

В пяти областях Украины звучит воздушная тревога. Военные советуют мирным жителям находиться в укрытиях, пока угроза не пройдет.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.

Ранее Новини.LIVE писали, что россияне 2 ноября атаковали Херсонскую область — в результате погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.