Взрывы в Сумах 3 ноября — что известно

В Сумах слышны взрывы
В Сумах раздаются взрывы. Россияне не перестают обстреливать город.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Удар врага по Сумам
Враг наносит постоянные удары по Сумам. Для этого он активно применяет беспилотные летательные аппараты и другое вооружение.
В пяти областях Украины звучит воздушная тревога. Военные советуют мирным жителям находиться в укрытиях, пока угроза не пройдет.
Напомним, оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.
Ранее Новини.LIVE писали, что россияне 2 ноября атаковали Херсонскую область — в результате погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.
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