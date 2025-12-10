У Сумах чоловік стріляв по дітях — його вже знайшла поліція

Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція/Facebook

У Сумах чоловік відкрив стрілянину по підлітках, внаслідок чого поранено шестеро осіб. Правоохоронці вже встановили особу винуватця.

Про це інформують очільник Сумської ОВА Олег Григоров та Поліція Сумської області.

Правоохоронці під час затримання чоловіка, що стріляв у підлітків. Фото: Нацполіція

У Сумах чоловік стріляв по підлітках — що відомо

За інформацією очільника ОВА, у Сумах поранені шестеро дітей, наймолодшій — 13. Травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого.

П’ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина — на амбулаторному лікуванні. Загрози життю немає.

Згодом стало відомо, що Поліція Сумщини розшукала чоловіка, причетного до стрілянини по неповнолітніх.

Поліціянти Управління патрульної поліції першими прибули на місце події та встановили квартиру, з якої могли стріляти. Надалі було проведено поквартирні обходи, опитування свідків, в результаті чого у ході огляду помешкання 60-річного чоловіка виявлено гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу.

Наразі слідчі поліції проводять комплекс процесуальних заходів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом, небезпечним для життя багатьох людей). Правоохоронці встановлюють мотиви та повні обставини події.

Скриншот повідомлення Поліції Сумської області/Facebook

