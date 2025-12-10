Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Сумах чоловік відкрив стрілянину по підлітках — є поранені

У Сумах чоловік відкрив стрілянину по підлітках — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 07:54
У Сумах чоловік стріляв по дітях — його вже знайшла поліція
Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція/Facebook

У Сумах чоловік відкрив стрілянину по підлітках, внаслідок чого поранено шестеро осіб. Правоохоронці вже встановили особу винуватця.

Про це інформують очільник Сумської ОВА Олег Григоров та Поліція Сумської області.

Реклама
Читайте також:
Стрілянина у Сумах по підлітках
Правоохоронці під час затримання чоловіка, що стріляв у підлітків. Фото: Нацполіція

У Сумах чоловік стріляв по підлітках — що відомо

За інформацією очільника ОВА, у Сумах поранені шестеро дітей, наймолодшій — 13. Травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого.

П’ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина — на амбулаторному лікуванні. Загрози життю немає.

Згодом стало відомо, що Поліція Сумщини розшукала чоловіка, причетного до стрілянини по неповнолітніх.

Поліціянти Управління патрульної поліції першими прибули на місце події та встановили квартиру, з якої могли стріляти. Надалі було проведено поквартирні обходи, опитування свідків, в результаті чого у ході огляду помешкання 60-річного чоловіка виявлено гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу. 

Наразі слідчі поліції проводять комплекс процесуальних заходів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 2, 7 ч. 2  ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом, небезпечним для життя багатьох людей). Правоохоронці встановлюють мотиви та повні обставини події.

Стрілянина в Сумах
Скриншот повідомлення Поліції Сумської області/Facebook

Нагадаємо, що 9 грудня в Одесі посеред вулиці застрелили чоловіка.

Раніше ми інформували, що у Львові в школі сталася стрілянина між батьками.

діти підлітки стрілянина поліція Суми
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації