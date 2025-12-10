У Сумах чоловік стріляв по дітях — його вже знайшла поліція

У Сумах чоловік відкрив стрілянину по підлітках — є поранені
У Сумах чоловік відкрив стрілянину по підлітках, внаслідок чого поранено шестеро осіб. Правоохоронці вже встановили особу винуватця.
Про це інформують очільник Сумської ОВА Олег Григоров та Поліція Сумської області.
У Сумах чоловік стріляв по підлітках — що відомо
За інформацією очільника ОВА, у Сумах поранені шестеро дітей, наймолодшій — 13. Травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого.
П’ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина — на амбулаторному лікуванні. Загрози життю немає.
Згодом стало відомо, що Поліція Сумщини розшукала чоловіка, причетного до стрілянини по неповнолітніх.
Поліціянти Управління патрульної поліції першими прибули на місце події та встановили квартиру, з якої могли стріляти. Надалі було проведено поквартирні обходи, опитування свідків, в результаті чого у ході огляду помешкання 60-річного чоловіка виявлено гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу.
Наразі слідчі поліції проводять комплекс процесуальних заходів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом, небезпечним для життя багатьох людей). Правоохоронці встановлюють мотиви та повні обставини події.
Нагадаємо, що 9 грудня в Одесі посеред вулиці застрелили чоловіка.
Раніше ми інформували, що у Львові в школі сталася стрілянина між батьками.
Читайте Новини.LIVE!