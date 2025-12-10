Видео
Главная Новости дня В Сумах мужчина открыл стрельбу по подросткам — есть раненые

В Сумах мужчина открыл стрельбу по подросткам — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 07:54
В Сумах мужчина стрелял по детям — его уже нашла полиция
Полиция на месте инцидента. Иллюстративное фото: Нацполиция/Facebook

В Сумах мужчина открыл стрельбу по подросткам, в результате чего ранены шесть человек. Правоохранители уже установили личность виновника.

Об этом информируют глава Сумской ОВА Олег Григоров и Полиция Сумской области.

Читайте также:
Стрілянина у Сумах по підлітках
Правоохранители во время задержания мужчины, стрелявшего в подростков. Фото: Нацполиция

В Сумах мужчина стрелял по подросткам — что известно

По информации главы ОВА, в Сумах ранены шестеро детей, самому младшему — 13. Травмы они получили из-за опасного и безответственного обращения с оружием взрослого.

Пятеро детей в больнице под наблюдением медиков, один ребенок — на амбулаторном лечении. Угрозы жизни нет.

Впоследствии стало известно, что Полиция Сумщины разыскала мужчину, причастного к стрельбе по несовершеннолетним.

Полицейские Управления патрульной полиции первыми прибыли на место происшествия и установили квартиру, из которой могли стрелять. В дальнейшем были проведены поквартирные обходы, опрос свидетелей, в результате чего в ходе осмотра помещения 60-летнего мужчины обнаружено гладкоствольное охотничье ружье и стреляную гильзу.

Сейчас следователи полиции проводят комплекс процессуальных мероприятий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство двух и более малолетних лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Правоохранители устанавливают мотивы и полные обстоятельства происшествия.

Стрілянина в Сумах
Скриншот сообщения Полиции Сумской области/Facebook

Напомним, что 9 декабря в Одессе посреди улицы застрелили мужчину.

Ранее мы информировали, что во Львове в школе произошла стрельба между родителями.

дети подростки стрельба полиция Сумы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
