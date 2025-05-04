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У Страсбурзі переклали українську пісню на французьку — відео

4 травня 2025 19:31
Карина Приходько - Редактор
Пісня Місяць на небі — композицію переклали на французьку
Співаки виконують українську пісню французькою. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Відому українську пісню переклали на французьку. У Страсбурзі її заспівали на Дні відкритих дверей в Європарламенті.

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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Українську пісню переклали на французьку

У Страсбурзі гурт ANTICELLO виступив із французькою версією легендарної української пісні "Місяць на небі".

Виступ пройшов на Дні відкритих дверей в Європарламенті. Артисти зачарували слухачів виконаною композицією. 

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil презентувала новий альбом "АРХЕТИПИ". Туди увійшло 16 композицій. 

Також стало відомо, хто створить номер для гурту Ziferblat на Євробачення-2025. 

Франція музика українська мова артисти пісні співак
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