Пісня Місяць на небі — композицію переклали на французьку

У Страсбурзі переклали українську пісню на французьку — відео
Відому українську пісню переклали на французьку. У Страсбурзі її заспівали на Дні відкритих дверей в Європарламенті.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Українську пісню переклали на французьку
У Страсбурзі гурт ANTICELLO виступив із французькою версією легендарної української пісні "Місяць на небі".
Виступ пройшов на Дні відкритих дверей в Європарламенті. Артисти зачарували слухачів виконаною композицією.
Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil презентувала новий альбом "АРХЕТИПИ". Туди увійшло 16 композицій.
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