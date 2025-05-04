Пісня Місяць на небі — композицію переклали на французьку

Співаки виконують українську пісню французькою. Фото: скриншот з відео

Відому українську пісню переклали на французьку. У Страсбурзі її заспівали на Дні відкритих дверей в Європарламенті.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Українську пісню переклали на французьку

У Страсбурзі гурт ANTICELLO виступив із французькою версією легендарної української пісні "Місяць на небі".

Виступ пройшов на Дні відкритих дверей в Європарламенті. Артисти зачарували слухачів виконаною композицією.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil презентувала новий альбом "АРХЕТИПИ". Туди увійшло 16 композицій.

Також стало відомо, хто створить номер для гурту Ziferblat на Євробачення-2025.