Песня Місяць на небі — композицию перевели на французский язык

В Страсбурге перевели украинскую песню на французский — видео
Известную украинскую песню перевели на французский. В Страсбурге ее спели на Дне открытых дверей в Европарламенте.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Украинскую песню перевели на французский язык
В Страсбурге группа ANTICELLO выступила с французской версией легендарной украинской песни "Місяць на небі".
Выступление прошло на Дне открытых дверей в Европарламенте. Артисты очаровали слушателей исполненной композицией.
Напомним, недавно Jerry Heil презентовала новый альбом "АРХЕТИПЫ". Туда вошло 16 композиций.
Также стало известно, кто создаст номер для группы Ziferblat на Евровидение-2025.
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