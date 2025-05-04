Песня Місяць на небі — композицию перевели на французский язык

Певцы исполняют украинскую песню на французском языке. Фото: скриншот из видео

Известную украинскую песню перевели на французский. В Страсбурге ее спели на Дне открытых дверей в Европарламенте.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Украинскую песню перевели на французский язык

В Страсбурге группа ANTICELLO выступила с французской версией легендарной украинской песни "Місяць на небі".

Выступление прошло на Дне открытых дверей в Европарламенте. Артисты очаровали слушателей исполненной композицией.

Напомним, недавно Jerry Heil презентовала новый альбом "АРХЕТИПЫ". Туда вошло 16 композиций.

Также стало известно, кто создаст номер для группы Ziferblat на Евровидение-2025.