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В Страсбурге перевели украинскую песню на французский — видео

4 мая 2025 19:31
Карина Приходько - Редактор
Песня Місяць на небі — композицию перевели на французский язык
Певцы исполняют украинскую песню на французском языке. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Известную украинскую песню перевели на французский. В Страсбурге ее спели на Дне открытых дверей в Европарламенте.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Украинскую песню перевели на французский язык

В Страсбурге группа ANTICELLO выступила с французской версией легендарной украинской песни "Місяць на небі".

Выступление прошло на Дне открытых дверей в Европарламенте. Артисты очаровали слушателей исполненной композицией.

Напомним, недавно Jerry Heil презентовала новый альбом "АРХЕТИПЫ". Туда вошло 16 композиций.

Также стало известно, кто создаст номер для группы Ziferblat на Евровидение-2025.

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