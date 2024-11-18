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У столиці Індії рекордний смог "закрив" усі школи

18 листопада 2024 13:23
Карина Приходько - Редактор
Забруднення повітря в Нью-Делі — місто накрив рекордний смог
Забруднення повітря в Нью-Делі. Фото: tripmydream.cc
Карина Приходько - Редактор

У столиці Індії Нью-Делі зафіксували найвищий рівень забруднення повітря цього року. Через це в місті закрили школи, призупинили будівництво та заборонили в’їзд деяких транспортних засобів у місто.

Про це повідомляють Associated Press та Reuters.

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Забруднення повітря в Нью-Делі

Швейцарська група IQAir повідомила, що станом на зараз Нью-Делі виявився найбільш забрудненим містом у світі з "небезпечним" рівнем якості повітря 1,081, а концентрація PM2.5 — твердих частинок розміром 2,5 мікрона або менше в діаметрі, які можуть потрапляти в легені, викликаючи смертельні захворювання і проблеми з серцем — в 130,9 разів перевищувала рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівні. 

забруднення повітря в Індії
Задимлення в Нью-Делі. Фото: REUTERS/Sahiba Chawdhary

Через це місцеві жителі скаржаться на головні болі та нестерпний кашель, порівнюють місто з "газовою камерою" та закликають владу розв'язати проблему з забрудненням повітря.

Видимість у столиці через смог стала настільки низькою, що авіакомпанії попереджали про затримки рейсів, в місті закрили школи, призупинили будівництво та заборонили в’їзд деяких транспортних засобів. Жителів столиці закликали залишатися вдома якомога довше. 

забруднення повітря в Індії
Задимлення в Нью-Делі. Фото: скриншот з відео
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Задимлення в Нью-Делі. Фото: скриншот з відео

Фахівці прогнозують, що така якість повітря збережеться до кінця тижня, а таке забруднення спричинили пожежі на полях у сусідніх штатах, де спалюють залишки після збору рису. У неділю супутники зафіксували 1334 таких пожежі.

Нагадаємо, 8 листопада у Львівській ОВА повідомили про підвищений рівень забруднення повітря в області. 

На день раніше, 7 листопада, про погіршення якості повітря повідомила Київська міськрада. Найгірша ситуація спостерігалася у Дарницькому та Святошинському районах. 

школи повітря Індія екологія забруднення повітря

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