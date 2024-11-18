Загрязнение воздуха в Нью-Дели — город накрыл рекордный смог

Загрязнение воздуха в Нью-Дели. Фото: tripmydream.cc

В столице Индии Нью-Дели зафиксировали самый высокий уровень загрязнения в этом году. Поэтому в городе закрыли школы, приостановили строительство и запретили въезд некоторых транспортных средств в город.

Об этом сообщают Associated Press и Reuters.

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Загрязнение воздуха в Нью-Дели

Швейцарская группа IQAir сообщила, что по состоянию на сегодняшний день Нью-Дели оказался наиболее загрязненным городом в мире с "опасным" уровнем качества воздуха 1,081, а концентрация PM2.5 — твердых частиц размером 2,5 микрона или менее в диаметре, которые могут попадать в легкие, вызывая смертельные заболевания и проблемы с сердцем — в 130,9 раз превышала рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения равны.

Подымение в Нью-Дели. Фото: REUTERS/Sahiba Chawdhary

Поэтому местные жители жалуются на головные боли и невыносимый кашель, сравнивают город с "газовой камерой" и призывают власти решить проблему с загрязнением воздуха.

Видимость в столице из-за смога стала настолько низкой, что авиакомпании предупреждали о задержках рейсов, в городе закрыли школы, приостановили строительство и запретили въезд некоторых транспортных средств. Жителей столицы призвали оставаться дома подольше.

Подымение в Нью-Дели. Фото: скриншот с видео

Подымение в Нью-Дели. Фото: скриншот с видео

Специалисты прогнозируют, что такое качество воздуха сохранится до конца недели, а такое загрязнение повлекли за собой пожары на полях в соседних штатах, где сжигают остатки после сбора риса. В воскресенье спутники зафиксировали 1334 таких пожара.

Напомним, 8 ноября во Львовской ОВА сообщили о повышенном уровне загрязнения воздуха в области.

Днем ранее, 7 ноября, об ухудшении качества воздуха сообщил Киевский горсовет. Худшая ситуация наблюдалась в Дарницком и Святошинском районах.