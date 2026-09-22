У східній частині США 21 вересня 2026 року припинили польоти

Літаки. Фото: Eduardo Munoz/REUTERS

У понеділок, 21 вересня, у кількох найбільших аеропортах східного узбережжя США тимчасово припинили польоти. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) пояснило таке рішення масштабним технічним збоєм у системі зв'язку. У день прибуття 130 світових лідерів і десятків міністрів до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН скасували або затримали більш ніж тисячу рейсів.

Про це з посиланням на Reuters і Euronews передає Новини.LIVE.

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Що відомо про проблему з авіасполучення у США

Причиною технічного збою стали "деякі частоти" на радіодиспетчерській станції Філадельфійського терміналу (TRACON), який є одним із пунктів управління повітряним рухом аеропорту. За словами керівника Федерального управління цивільної авіації США Браяна Бедфорда, основна лінія зв'язку вийшла з ладу, а резервний оптоволоконний кабель випадково перерізала будівельна бригада в Нью-Джерсі.

Обмеження тривали впродовж близько 30 хвилин у кількох великих аеропортах, зокрема у всіх трьох основних аеропортах Нью-Йорка, у Ньюарку, Філадельфії, Тетерборо в Нью-Джерсі та Вестчестері. Крім того, їх запроваджували в аеропорту Бостона.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 21 вересня в Польщі та Латвії піднімали військову авіацію. В Оперативному командуванні ЗС Польщі та Національних ЗС Латвії повідомили, що такі заходи превентивні. Винищувачі підняли, щоб патрулювати повітряний простір, бо під російською атакою вкотре опинилася Україна.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Ziarul de Iași писав, що літак угорської компанії Wizz Air під час зльоту розвернули. Повітряне судно мало летіти з Рима до Констанци, але бортпровідниця помітила тріщини на ілюмінаторі літака. Пильність стюардеси врятувала життя десяткам людей.