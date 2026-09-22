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Главная Новости дня В США закрыли аэропорты и отменили тысячи рейсов: причина

В США закрыли аэропорты и отменили тысячи рейсов: причина

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22 сентября 2026 02:07
В восточной части США 21 сентября 2026 года приостановили полеты
Самолеты. Фото: Eduardo Munoz/REUTERS

В понедельник, 21 сентября, в нескольких крупнейших аэропортах восточного побережья США временно приостановили полеты. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объяснило такое решение масштабным техническим сбоем в системе связи. В день прибытия 130 мировых лидеров и десятков министров в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН отменили или задержали более тысячи рейсов.

Об этом со ссылкой на Reuters и Euronews сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о проблеме с авиасообщением в США

Причиной технического сбоя стали "некоторые частоты" на радиодиспетчерской станции Филадельфийского терминала (TRACON), который является одним из пунктов управления воздушным движением аэропорта. По словам главы Федерального управления гражданской авиации США Брайана Бедфорда, основная линия связи вышла из строя, а резервный оптоволоконный кабель случайно перерезала строительная бригада в Нью-Джерси.

Ограничения продолжались около 30 минут в нескольких крупных аэропортах, в частности во всех трех основных аэропортах Нью-Йорка, в Ньюарке, Филадельфии, Тетерборо в Нью-Джерси и Вестчестере. Кроме того, ограничения вводили в аэропорту Бостона.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что вечером 21 сентября в Польше и Латвии подняли военную авиацию. В Оперативном командовании ВС Польши и Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что эти меры носят превентивный характер. Истребители подняли в воздух для патрулирования воздушного пространства, так как под российской атакой в очередной раз оказалась Украина.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Ziarul de Iași писал, что самолет венгерской компании Wizz Air во время взлета развернули. Воздушное судно должно было лететь из Рима в Констанцу, но бортпроводница заметила трещины на иллюминаторе самолета. Бдительность стюардессы спасла жизни десяткам людей.

США авиарейсы авиасообщение аэропорты самолеты
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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