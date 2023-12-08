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У США виступили із заявою про переговори між Україною і РФ — які терміни та умови

8 грудня 2023 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США виступили із заявою про переговори між Україною і РФ — які терміни та умови
Перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер. Фото: Reuters
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У США сподіваються, що до кінця 2024 року Україна зможе провести переговори з Росією на вигідних для неї умовах. Для цього Америка та союзники докладають максимальних зусиль щодо постачання озброєння для нашої держави.

Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер під час виступу на Аспенському безпековому форумі.

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За словами Файнера, США сподіваються, що вже наприкінці 2024 року Україна опиниться у такому становищі, за якого Росії доводеться приймати рішення: сідати за стіл переговорів та погоджуватися на умови України чи зіткнутися з набагато сильнішою Україною. 

Він також наголосив, що наша держава буде готова розпочати новий контрнаступ, оскільки спирається на потужну промислову базу США та Європи, які нарощуватимуть потужності свого ВПК, а також самої України.

"США працюють над розвитком української оборонної промисловості та обговорювали подібні питання на конференції в американському міністерстві торгівлі за участю представників промисловості та уряду США, України та Європи", — сказав Файнер. 

Нагадаємо, нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не буде сідати за стіл перемовин з Росією, поки не звільнить усі українські землі.

Додамо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, чи веде Україна таємні переговори з РФ. За його словами, це неможливо, поки війська РФ перебувають на українських територіях.

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