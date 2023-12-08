В США выступили с заявлением о переговорах между Украиной и РФ — какие сроки и условия

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Фото: Reuters

В США надеются, что до конца 2024 года Украина сможет провести переговоры с Россией на выгодных для нее условиях. Для этого Америка и союзники прилагают максимальные усилия по поставке вооружения для нашего государства.

Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер во время выступления на Аспенском форуме безопасности.

Читайте также:

Что говорят в США о переговорах Украины с РФ

По словам Файнера, США надеются, что уже в конце 2024 года Украина окажется в таком положении, при котором России прицдется принимать решение: садиться за стол переговоров и соглашаться на условия Украины или столкнуться с более сильной Украиной.

Он также подчеркнул, что наше государство будет готово начать новое контрнаступление, поскольку опирается на мощную промышленную базу США и Европы, которая будет наращивать мощности своего ВПК, а также самой Украины.

"США работают над развитием украинской оборонной промышленности и обсуждали подобные вопросы на конференции в американском министерстве торговли с участием представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы", — сказал Файнер.

Напомним, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина не будет садиться за стол переговоров с Россией, пока не освободит все украинские земли.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, ведет ли Украина тайные переговоры с РФ. По его словам, это невозможно, пока войска РФ находятся на украинских территориях.