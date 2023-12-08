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В США выступили с заявлением о переговорах между Украиной и РФ — какие сроки и условия

8 декабря 2023 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США выступили с заявлением о переговорах между Украиной и РФ — какие сроки и условия
Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В США надеются, что до конца 2024 года Украина сможет провести переговоры с Россией на выгодных для нее условиях. Для этого Америка и союзники прилагают максимальные усилия по поставке вооружения для нашего государства. 

Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер во время выступления на Аспенском форуме безопасности.

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По словам Файнера, США надеются, что уже в конце 2024 года Украина окажется в таком положении, при котором России прицдется принимать решение: садиться за стол переговоров и соглашаться на условия Украины или столкнуться с более сильной Украиной.

Он также подчеркнул, что наше государство будет готово начать новое контрнаступление, поскольку опирается на мощную промышленную базу США и Европы, которая будет наращивать мощности своего ВПК, а также самой Украины.

"США работают над развитием украинской оборонной промышленности и обсуждали подобные вопросы на конференции в американском министерстве торговли с участием представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы", — сказал Файнер.

Напомним, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина не будет садиться за стол переговоров с Россией, пока не освободит все украинские земли.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, ведет ли Украина тайные переговоры с РФ. По его словам, это невозможно, пока войска РФ находятся на украинских территориях.

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