В США відзначили день вшанування пам’яті військових – фото

Арлінгтонський меморіальний комплекс. Фото: Новини.LIVE

У Сполучених Штатах 13 грудня відбувся урочистий захід National Wreaths Across America Day. Це щорічний день вшанування пам’яті військовослужбовців, який традиційно проводиться у другу суботу грудня.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Пам’ятні заходи та нагадування суспільству

Цього року до пам’ятних заходів долучилися понад два мільйони волонтерів і прихильників у більш ніж 5 200 локаціях у всіх 50 штатах США, а також за кордоном і на морі.

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Учасники зібралися, щоб виконати місію "Remember, Honor and Teach" ("Пам’ятати, Вшановувати і Навчати"), покладаючи різдвяні вінки на могили загиблих військових та ветеранів.

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Однією з ключових локацій традиційно став Арлінгтонський національний меморіальний комплекс, де відбулася урочиста церемонія за участі волонтерів, військових і родин загиблих.

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

National Wreaths Across America Day має на меті не лише вшанування пам’яті полеглих, а й нагадування суспільству, зокрема молодому поколінню, про ціну свободи та значення військової служби. Захід щороку об’єднує мільйони людей навколо спільної мети — зберегти пам’ять про тих, хто віддав життя за свою країну.

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

