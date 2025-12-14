Відео
У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 00:04
В США відзначили день вшанування пам’яті військових – фото
Арлінгтонський меморіальний комплекс. Фото: Новини.LIVE

У Сполучених Штатах 13 грудня відбувся урочистий захід National Wreaths Across America Day. Це щорічний день вшанування пам’яті військовослужбовців, який традиційно проводиться у другу суботу грудня.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Читайте також:
У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 1
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Пам’ятні заходи та нагадування суспільству

Цього року до пам’ятних заходів долучилися понад два мільйони волонтерів і прихильників у більш ніж 5 200 локаціях у всіх 50 штатах США, а також за кордоном і на морі.

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 2
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Учасники зібралися, щоб виконати місію "Remember, Honor and Teach" ("Пам’ятати, Вшановувати і Навчати"), покладаючи різдвяні вінки на могили загиблих військових та ветеранів. 

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 3
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Однією з ключових локацій традиційно став Арлінгтонський національний меморіальний комплекс, де відбулася урочиста церемонія за участі волонтерів, військових і родин загиблих.

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 4
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

National Wreaths Across America Day має на меті не лише вшанування пам’яті полеглих, а й нагадування суспільству, зокрема молодому поколінню, про ціну свободи та значення військової служби. Захід щороку об’єднує мільйони людей навколо спільної мети — зберегти пам’ять про тих, хто віддав життя за свою країну.

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 5
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що батьки загиблого військовослужбовця ЗСУ мають першочергове право на отримання грошової допомоги, окрім одного винятку.  

Раніше ми також інформували, що родичі військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти, повинні отримати витяг із ЄРДР.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
