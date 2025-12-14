Видео
Главная Новости дня В США почтили память военных, погибших при защите страны — фото

В США почтили память военных, погибших при защите страны — фото

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 00:04
В США отметили день чествования памяти военных - фото
Арлингтонский мемориальный комплекс. Фото: Новости.LIVE

В Соединенных Штатах 13 декабря состоялось торжественное мероприятие National Wreaths Across America Day. Это ежегодный день памяти военнослужащих, который традиционно проводится во вторую субботу декабря.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 1
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Памятные мероприятия и напоминание обществу

В этом году к памятным мероприятиям присоединились более двух миллионов волонтеров и сторонников в более чем 5 200 локациях во всех 50 штатах США, а также за рубежом и на море.

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 2
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Участники собрались, чтобы выполнить миссию "Remember, Honor and Teach" ("Помнить, Чествовать и Обучать"), возлагая рождественские венки на могилы погибших военных и ветеранов.

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 3
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Одной из ключевых локаций традиционно стал Арлингтонский национальный мемориальный комплекс, где состоялась торжественная церемония с участием волонтеров, военных и семей погибших.

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 4
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

National Wreaths Across America Day имеет целью не только почтение памяти павших, но и напоминание обществу, в частности молодому поколению, о цене свободы и значении военной службы. Мероприятие ежегодно объединяет миллионы людей вокруг общей цели — сохранить память о тех, кто отдал жизнь за свою страну.

У США вшанували військових, які загинули захищаючи країну — фото - фото 5
National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

США военные мероприятия военнослужащие Америка память
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
