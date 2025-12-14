В США отметили день чествования памяти военных - фото

В США почтили память военных, погибших при защите страны — фото
В Соединенных Штатах 13 декабря состоялось торжественное мероприятие National Wreaths Across America Day. Это ежегодный день памяти военнослужащих, который традиционно проводится во вторую субботу декабря.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Памятные мероприятия и напоминание обществу
В этом году к памятным мероприятиям присоединились более двух миллионов волонтеров и сторонников в более чем 5 200 локациях во всех 50 штатах США, а также за рубежом и на море.
Участники собрались, чтобы выполнить миссию "Remember, Honor and Teach" ("Помнить, Чествовать и Обучать"), возлагая рождественские венки на могилы погибших военных и ветеранов.
Одной из ключевых локаций традиционно стал Арлингтонский национальный мемориальный комплекс, где состоялась торжественная церемония с участием волонтеров, военных и семей погибших.
National Wreaths Across America Day имеет целью не только почтение памяти павших, но и напоминание обществу, в частности молодому поколению, о цене свободы и значении военной службы. Мероприятие ежегодно объединяет миллионы людей вокруг общей цели — сохранить память о тех, кто отдал жизнь за свою страну.
