В США отметили день чествования памяти военных - фото

Арлингтонский мемориальный комплекс. Фото: Новости.LIVE

В Соединенных Штатах 13 декабря состоялось торжественное мероприятие National Wreaths Across America Day. Это ежегодный день памяти военнослужащих, который традиционно проводится во вторую субботу декабря.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

Читайте также:

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Памятные мероприятия и напоминание обществу

В этом году к памятным мероприятиям присоединились более двух миллионов волонтеров и сторонников в более чем 5 200 локациях во всех 50 штатах США, а также за рубежом и на море.

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Участники собрались, чтобы выполнить миссию "Remember, Honor and Teach" ("Помнить, Чествовать и Обучать"), возлагая рождественские венки на могилы погибших военных и ветеранов.

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Одной из ключевых локаций традиционно стал Арлингтонский национальный мемориальный комплекс, где состоялась торжественная церемония с участием волонтеров, военных и семей погибших.

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

National Wreaths Across America Day имеет целью не только почтение памяти павших, но и напоминание обществу, в частности молодому поколению, о цене свободы и значении военной службы. Мероприятие ежегодно объединяет миллионы людей вокруг общей цели — сохранить память о тех, кто отдал жизнь за свою страну.

National Wreaths Across America Day. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что родители погибшего военнослужащего ВСУ имеют первоочередное право на получение денежной помощи, кроме одного исключения.

Ранее мы также информировали, что родственники военнослужащего ВСУ, который пропал без вести, должны получить выписку из ЕРДР.