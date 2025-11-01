У США продадуть золотий унітаз за 10 млн доларів

Золотий унітаз, який виставлять на аукціон у США у листопаді. Фото: ArtNews

У листопаді в США відбудуться торги, на яких продадуть унітаз із 18-каратного золота. Його вартість оцінили приблизно в 10 мільйонів доларів, а вага перевищує 100 кілограмів.

Про це інформує ArtNews у п'ятницю, 31 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Золотий унітаз, який продадуть на торгах за 10 мільйонів доларів. Фото: ArtNews

У США виставлять на торги унітаз за 10 млн доларів

Італійський художник-концептуаліст Мауріціо Каттелан знову опинився у центрі уваги. Аукціонний дім Sotheby’s оголосив, що 18 листопада виставить на торги його відому роботу "Америка" — повністю робочий унітаз із 18-каратного золота.

Початкова ціна визначатиметься за вартістю золота, з якого виготовлено об’єкт, — приблизно10 мільйонів доларів.

Вага інсталяції становить близько 100 кілограмів. Побачити її наживо можна буде в туалетній кімнаті нової будівлі Sotheby’s на Мангеттені з 8 листопада, але користуватися експонатом відвідувачам не дозволять. Торги відбудуться у межах вечірнього аукціону The Now and Contemporary.

Зауважимо, що Каттелан створив "Америку" у 2016 році після п’ятирічної творчої перерви. Скульптура існує у трьох екземплярах і двох авторських копіях. Твір, який виставлять на торги, належить приватному колекціонеру — він придбав його у Marian Goodman Gallery у 2017 році.

Вперше унітаз представили в Музеї Гуггенгайма в Нью-Йорку, де відвідувачі могли користуватися ним як звичайним сантехнічним приладом. Пізніше один з екземплярів показували у палаці Бленгейм у Великій Британії — у 2019 році його викрали, і поліція вважає, що викрадачі розібрали скульптуру на частини.

У Sotheby’s зазначили, що робота Каттелана перегукується з ідеєю Марселя Дюшана, який підняв повсякденний предмет до рівня мистецтва. Але у Каттелана цей жест стає більш прямолінійним — він перетворює звичайну річ на справжню коштовність.

Аукціонний дім також повідомив, що під час торгів прийматиме криптовалюту.

Раніше ми повідомляли, що в Україні на спеціалізованому онлайн-аукціоні продавали монету за 220 000 грн.

Також ми інформували, що на Одещині виставили на аукціон занедбаний пансіонат "Енергетик" — яка ціна.