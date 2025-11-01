В США продадут золотой унитаз за 10 млн долларов

Золотой унитаз, который выставят на аукцион в США в ноябре. Фото: ArtNews

В ноябре в США состоятся торги, на которых продадут унитаз из 18-каратного золота. Его стоимость оценили примерно в 10 миллионов долларов, а вес превышает 100 килограммов.

Об этом информирует ArtNews в пятницу, 31 октября.

Золотой унитаз, который продадут на торгах за 10 миллионов долларов. фото: ArtNews

В США выставят на торги унитаз за 10 млн долларов

Итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан снова оказался в центре внимания. Аукционный дом Sotheby's объявил, что 18 ноября выставит на торги его известную работу "Америка" — полностью рабочий унитаз из 18-каратного золота.

Начальная цена будет определяться по стоимости золота, из которого изготовлен объект, — примерно 10 миллионов долларов.

Вес инсталляции составляет около 100 килограммов. Увидеть ее вживую можно будет в туалетной комнате нового здания Sotheby's на Манхэттене с 8 ноября, но пользоваться экспонатом посетителям не позволят. Торги состоятся в рамках вечернего аукциона The Now and Contemporary.

Заметим, что Каттелан создал "Америку" в 2016 году после пятилетнего творческого перерыва. Скульптура существует в трех экземплярах и двух авторских копиях. Произведение, которое выставят на торги, принадлежит частному коллекционеру — он приобрел его у Marian Goodman Gallery в 2017 году.

Впервые унитаз представили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, где посетители могли пользоваться им как обычным сантехническим прибором. Позже один из экземпляров показывали во дворце Бленгейм в Великобритании — в 2019 году его похитили, и полиция считает, что похитители разобрали скульптуру на части.

В Sotheby's отметили, что работа Каттелана перекликается с идеей Марселя Дюшана, который поднял повседневный предмет до уровня искусства. Но у Каттелана этот жест становится более прямолинейным — он превращает обычную вещь в настоящую драгоценность.

Аукционный дом также сообщил, что во время торгов будет принимать криптовалюту.

