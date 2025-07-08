Шахрай за допомогою ШІ імітував голос Рубіо - що відомо

Марко Рубіо. Фото: Reuters

У червні 2025 року в США зафіксовано серію інцидентів, пов'язаних із шахрайськими діями. Під час одного з таких випадків зловмисник видавав себе за держсекретаря Марко Рубіо.

Про це повідомляє The Washington Post.

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За інформацією високопоставлених представників американської влади та Держдепартаменту, отриманої виданням The Washington Post, зловмисник за допомогою програмного забезпечення на базі штучного інтелекту направляв текстові та голосові повідомлення, що імітують голос і стиль листа сенатора, ряду високопосадовців.

Згідно з офіційними даними, шахрай зв'язувався як мінімум із п'ятьма особами, які не є співробітниками Держдепартаменту, включаючи трьох міністрів закордонних справ, губернатора США та члена Конгресу. Для комунікації використовувався зашифрований додаток Signal, що широко застосовується в державних колах.

Метою даних дій, ймовірно, була спроба отримання доступу до конфіденційної інформації та фінансових рахунків. Влада США поки не встановила особу зловмисника, проте веде розслідування.

Крім того, зазначається, що в травні було зафіксовано злом телефону керівника апарату Білого дому Сьюзі Уайлс, після чого зловмисники дзвонили та відправляли повідомлення під її ім'ям високопоставленим представникам влади та бізнес-спільноти, що викликало офіційне розслідування ФБР та Білого дому.

Нагадаємо, що ми пояснювали, що означають беззвучні телефонні дзвінки, які турбують користувачів вже кілька років поспіль. Протягом дня на смартфон може надходити кілька таких "порожніх" викликів поспіль, під час яких з іншого кінця лінії ніби панує тиша.

Також ми писали, що щоденні SMS і повідомлення в месенджерах можуть нести серйозну загрозу — деякі з них здатні викрасти особисті дані або спустошити банківський рахунок. Експерти рекомендують негайно видаляти підозрілі листи, не зберігаючи їх у пам'яті телефону.