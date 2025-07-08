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В США мошенник с помощью ИИ выдавал себя за Рубио, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 23:52
Мошенник с помощью ИИ имитировал голос Рубио - что известно
Марко Рубио. Фото: Reuters

В июне 2025 года в США зафиксирована серия инцидентов, связанных с мошенническими действиями. Во время одного из таких случаев злоумышленник выдавал себя за госсекретаря Марко Рубио.

Об этом сообщает The Washington Post.

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По информации высокопоставленных представителей американских властей и Госдепартамента, полученной изданием The Washington Post, злоумышленник с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта направлял текстовые и голосовые сообщения, имитирующие голос и стиль письма сенатора, ряду высокопоставленных чиновников.

Согласно официальным данным, мошенник связывался как минимум с пятью лицами, не являющимися сотрудниками Госдепартамента, включая трех министров иностранных дел, губернатора США и члена Конгресса. Для коммуникации использовалось зашифрованное приложение Signal, широко применяемое в государственных кругах.

Целью данных действий, вероятно, была попытка получения доступа к конфиденциальной информации и финансовым счетам. Власти США пока не установили личность злоумышленника, однако ведут расследование.

Кроме того, отмечается, что в мае был зафиксирован взлом телефона руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, после чего злоумышленники звонили и отправляли сообщения под ее именем высокопоставленным представителям власти и бизнес-сообщества, что вызвало официальное расследование ФБР и Белого дома.

Напомним, что мы объясняли, что означают беззвучные телефонные звонки, которые беспокоят пользователей уже несколько лет подряд. В течение дня на смартфон может поступать несколько таких "пустых" вызовов подряд, во время которых с другого конца линии будто царит тишина.

Также мы писали, что ежедневные SMS и сообщения в мессенджерах могут нести серьезную угрозу — некоторые из них способны похитить личные данные или опустошить банковский счет. Эксперты рекомендуют немедленно удалять подозрительные письма, не сохраняя их в памяти телефона.

США мошенничество искусственный интеллект Госдеп США Марко Рубио
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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