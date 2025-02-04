У Північній Кароліні відбувся фестиваль, присвячений Василю Стусу

Письменник Василь Стус. Фото: Інститут національної пам'яті

У місті Шарлот, що в американському штаті Північна Кароліна, відбувся Другий міжнародний фестиваль "Стус — скрізь", присвячений життю та творчості українського поета-дисидента Василя Стуса. Під час нього влаштували благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України.

Про це повідомила кореспондентка Уляна Бойчук Новини.LIVE.

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У Північній Кароліні вшанували пам'ять Василя Стуса

Літературно-музичний вечір організувала благодійна культурна організація "ТолокаUSA", а його метою стало не лише вшанування постаті Стуса, а й залучення американської аудиторії до підтримки України.

Під час заходу учасники зачитували вірші, листи та біографічні уривки українською та англійською мовами, щоб наблизити творчість Стуса до іноземної публіки. Зібрані кошти передали на потреби ЗСУ – їх спрямують на придбання антидронової рушниці.

Співзасновниці "ТолокаUSA" Валентина Іванюк та Тетяна Рассадзіна підкреслили, що подібні події допомагають не тільки популяризувати українську культуру за кордоном, а й залучати міжнародну підтримку для боротьби з російською агресією.

"Ми долучились до міжнародного Стус-фесту, в якому приймають участь 20 країн, щоб вшанувати пам’ять Василя Стуса, а також зібрати кошти на допомогу ЗСУ", — зазначила одна з орагнізаторок.

Нагадаємо, нещодавно в США на фестивалі Sundance показали фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова.

Також стало відомо, що Мстислав Чернов отримав престижну американську нагороду за фільм "2000 метрів до Андріївки".