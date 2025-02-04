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В США провели фестиваль в честь Стуса и собрали средства для ВСУ

4 февраля 2025 09:39
Анастасия Постоенко - Редактор
В Северной Каролине состоялся фестиваль, посвященный Василию Стусу
Писатель Василий Стус. Фото: Институт национальной памяти
Анастасия Постоенко - Редактор

В городе Шарлот, что в американском штате Северная Каролина, состоялся Второй международный фестиваль "Стус - везде", посвященный жизни и творчеству украинского поэта-диссидента Василия Стуса. Во время него устроили благотворительный сбор средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила корреспондентка Ульяна Бойчук Новини.LIVE.

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Литературно-музыкальный вечер организовала благотворительная культурная организация "ТолокаUSA", а его целью стало не только чествование личности Стуса, но и привлечение американской аудитории к поддержке Украины.

Во время мероприятия участники зачитывали стихи, письма и биографические отрывки на украинском и английском языках, чтобы приблизить творчество Стуса к иностранной публике. Собранные средства передали на нужды ВСУ — их направят на приобретение антидронового ружья.

Соучредители "ТолокаUSA" Валентина Иванюк и Татьяна Рассадзина подчеркнули, что подобные события помогают не только популяризировать украинскую культуру за рубежом, но и привлекать международную поддержку для борьбы с российской агрессией.

"Мы присоединились к международному Стус-фесту, в котором принимают участие 20 стран, чтобы почтить память Василия Стуса, а также собрать средства на помощь ВСУ", — отметила одна из орагнизаторок.

Напомним, недавно в США на фестивале Sundance показали фильм оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова.

Также стало известно, что Мстислав Чернов получил престижную американскую награду за фильм "2000 метров до Андреевки".

США ВСУ украинцы благотворительность Впсилий Стус
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