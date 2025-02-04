В Северной Каролине состоялся фестиваль, посвященный Василию Стусу

Писатель Василий Стус. Фото: Институт национальной памяти

В городе Шарлот, что в американском штате Северная Каролина, состоялся Второй международный фестиваль "Стус - везде", посвященный жизни и творчеству украинского поэта-диссидента Василия Стуса. Во время него устроили благотворительный сбор средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила корреспондентка Ульяна Бойчук Новини.LIVE.

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Литературно-музыкальный вечер организовала благотворительная культурная организация "ТолокаUSA", а его целью стало не только чествование личности Стуса, но и привлечение американской аудитории к поддержке Украины.

Во время мероприятия участники зачитывали стихи, письма и биографические отрывки на украинском и английском языках, чтобы приблизить творчество Стуса к иностранной публике. Собранные средства передали на нужды ВСУ — их направят на приобретение антидронового ружья.

Соучредители "ТолокаUSA" Валентина Иванюк и Татьяна Рассадзина подчеркнули, что подобные события помогают не только популяризировать украинскую культуру за рубежом, но и привлекать международную поддержку для борьбы с российской агрессией.

"Мы присоединились к международному Стус-фесту, в котором принимают участие 20 стран, чтобы почтить память Василия Стуса, а также собрать средства на помощь ВСУ", — отметила одна из орагнизаторок.

Напомним, недавно в США на фестивале Sundance показали фильм оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова.

Также стало известно, что Мстислав Чернов получил престижную американскую награду за фильм "2000 метров до Андреевки".