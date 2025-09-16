Відео
У США по телебаченню показали мапу України без Криму

У США по телебаченню показали мапу України без Криму

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 16:40
У США показали карту України без Криму - відео
Мапа України без Криму по телебаченню. Фото: кадр з відео

У США в ефірі популярного вечірнього шоу The Late Show with Stephen Colbert на телеканалі CBS продемонстрували карту України. На ній не було позначено Крим.

Про це повідомили у UNITED24 Media у Facebook у вівторок, 16 вересня.

Читайте також:

У США показали карту України без Криму

"Хоча Україна вдячна за підтримку та увагу, навіть такі невеликі помилки мають значення. Росія систематично використовує такі "мапи без Криму" як частину своєї пропаганди", — зауважили автори повідомлення.

У ефірі шоу Стівена Колбера показали мапу України без тимчасово окупованого Криму під час розповіді ведучого про напад Росії на українців.

"Україна надихає світ героїчною боротьбою під керівництвом Володимира Зеленського", — сказав ведучий у момент, коли поряд з’явилася мапа держави без Криму.

Після цих слів Колбера у залі пролунали гучні оплески.

Станом на момент публікації продюсери та ведучий The Late Show with Stephen Colbert не надали жодних коментарів у відповідь на зауваження української сторони.

Нагадаємо, що російська пропаганда представила нові "кордони" РФ з Одещиною у її складі країни-агресора. Таким чином ворог намагається посіяти паніку в регіоні.

Раніше німецький стрімінговий сервіс Magenta TV потрапив у скандал. Перед грою футбольних збірних Туреччини та Грузії показала карту, де Крим не був позначений як територія України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
