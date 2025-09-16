Видео
В США по телевидению показали карту Украины без Крыма

В США по телевидению показали карту Украины без Крыма

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 16:40
В США показали карту Украины без Крыма - видео
Карта Украины без Крыма по телевидению. Фото: кадр из видео

В США в эфире популярного вечернего шоу The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS продемонстрировали карту Украины. На ней не был обозначен Крым.

Об этом сообщили в UNITED24 Media в Facebook во вторник, 16 сентября.

Читайте также:

В США показали карту Украины без Крыма

"Хотя Украина благодарна за поддержку и внимание, даже такие небольшие ошибки имеют значение. Россия систематически использует такие "карты без Крыма" как часть своей пропаганды", — отметили авторы сообщения.

В эфире шоу Стивена Колбера показали карту Украины без временно оккупированного Крыма во время рассказа ведущего о нападении России на украинцев.

"Украина вдохновляет мир героической борьбой под руководством Владимира Зеленского", — сказал ведущий в момент, когда рядом появилась карта государства без Крыма.

После этих слов Колбера в зале раздались громкие аплодисменты.

По состоянию на момент публикации продюсеры и ведущий The Late Show with Stephen Colbert не предоставили никаких комментариев в ответ на замечания украинской стороны.

Напомним, что российская пропаганда представила новые "границы" РФ с Одесской областью в ее составе страны-агрессора. Таким образом враг пытается посеять панику в регионе.

Ранее немецкий стриминговый сервис Magenta TV попал в скандал. Перед игрой футбольных сборных Турции и Грузии показала карту, где Крым не был обозначен как территория Украины.

США Крым Украина карта телевидение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
