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У SpaceX Ілона Маска може з'явиться конкурент, — CNN

5 січня 2025 05:52
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Компанія Blue Origin може потіснити домінування SpaseX Ілона Маска
Ракета-носій New Glenn. Фото: Blue Origin опубліковане CNN
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вже наступного тижня на стартовому майданчику у Флориді, який не діяв майже два десятки років, компанія Blue Origin готує до першого польоту свою нову ракету, довжина якої становить близько 98 метрів. У разі низки досягнень цілей компанія може скласти конкуренцію відомій SpaceX.

Про це в суботу, 5 січня, повідомляє CNN.

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Чому Blue Origin може стати конкурентом для компанії Ілона Маска

CNN пише, що безпілотна ракета-носій New Glenn стане першою спробою Blue Origin відправити ракету на орбіту. Це необхідно в тому разі, якщо компанія сподівається похитнути давнє домінування SpaceX у галузі. Ракета має стартувати з бази космічних військ на мисі Канаверал наступного тижня.

Повідомляється, що New Glenn, яка заввишки приблизно така сама, як 30-поверхова будівля. Також вона складається з кількох частин. Так, ракетний прискорювач першого ступеня забезпечує початкову тягу під час старту. Далі, нагорі прискорювача, розташовано верхній ступінь ракети. Він включає вантажний відсік, який захищений носовим конусом, у якому буде розміщено експериментальні технології для цього польоту.

Для того, щоб спробувати повторити успіх, якого SpaceX домоглася в повторному використанні ракетних прискорювачів за останнє десятиліття, Blue Origin теж спробує спрямувати перший ступінь ракети New Glenn назад до безпечної посадки на морську платформу. Посадка має відбутися через кілька хвилин після зльоту. Водночас, для першої місії плановий (вдалий) політ не гарантований.

При цьому CNN зазначає, що остаточний успіх ракети New Glenn відіграє важливу роль у досягненні деяких з амбітних цілей компанії Blue Origin.

"Одного разу ця ракета зможе використовуватися для запуску космічних апаратів, необхідних для забезпечення національної безпеки, виводити в космос інтернет-супутники Amazon і навіть допомагати в будівництві космічної станції, яку Blue Origin розробляє спільно з комерційними партнерами", — резюмувало видання.

Нагадаємо, що 31 грудня SpaceX здійснила останній запуск ракети Falcon 9 у 2024 році, у рамках якого в космос було доставлено партію з 21 інтернет-супутника Starlink.

Також ми нещодавно писали, що штучний інтелект (ШІ) показав, як може виглядати Starbase американського мільярдера Ілона Маска.

США Ілон Маск космос компанії Америка Флорида

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