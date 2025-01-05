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У SpaceX Илона Маска может появится конкурент, — CNN

5 января 2025 05:52
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Компания Blue Origin может потеснить доминирование SpaseX Илона Маска
Ракета-носитель New Glenn. Фото: Blue Origin опубликованное CNN
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Уже на следующей неделе на стартовой площадке во Флориде, которая бездействовала почти два десятка лет, компания Blue Origin готовит к первому полету свою новую ракету, длинна которой составляет около 98 метров. В случае ряда достижений целей компания может составить конкуренцию известной SpaceX. —

Об этом в субботу, 5 января, сообщает CNN.

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CNN пишет, что беспилотная ракета-носитель New Glenn станет первой попыткой Blue Origin отправить ракету на орбиту. Это необходимо в том случае, если компания надеется поколебать давнее доминирование SpaceX в отрасли. Ракета должна стартовать с базы космических войск на мысе Канаверал на следующей неделе.

Сообщается, что New Glenn в высоту примерно такая же, как 30-этажное здание. Также она состоит из нескольких частей. Так, ракетный ускоритель первой ступени обеспечивает начальную тягу при старте. Далее, наверху ускорителя, находится верхняя ступень ракеты. Она включает грузовой отсек, который защищен носовым конусом, в котором будет размещены экспериментальные технологии для этого полета.

Для того, чтобы попытаться повторить успех, которого SpaceX добилась в повторном использовании ракетных ускорителей за последнее десятилетие, Blue Origin тоже попытается направить первую ступень ракеты New Glenn обратно к безопасной посадке на морскую платформу. Посадка должна произойти спустя несколько минут после взлета. В то же время, для первой миссии плановый (удачный) полет не гарантирован.

При этом CNN отмечает, сто окончательный успех ракеты New Glenn играет важную роль в достижении некоторых из амбициозных целей компании Blue Origin.

"Однажды эта ракета сможет использоваться для запуска космических аппаратов, необходимых для обеспечения национальной безопасности, выводить в космос интернет-спутники Amazon и даже помогать в строительстве космической станции, которую Blue Origin разрабатывает совместно с коммерческими партнерами", — резюмировало издание.

Напомним, что 31 декабря SpaceX совершила последний запуск ракеты Falcon 9 в 2025 году, в рамках которого в космос было доставлено партию из 21 интернет-спутника Starlink.

Также мы недавно писали, что искусственный интеллект (ИИ) показал, как может выглядеть Starbase американского миллиардера Илона Маска.

США Илон Маск космос компании Америка Флорида

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